密醫出獄改名再營業 被逮想找正牌醫師擔保

福仁牙醫診所位於北投區，原址遭搜索後暫停營業，但招牌仍然亮著。（記者黃捷攝）

2018-09-11 20:14

〔記者黃捷／台北報導〕密醫簡青山未取得牙醫資格卻替人看診，曾遭判刑入獄，他出獄後改名簡百淞重操舊業，2009年起在北市北投區經營「福仁牙醫診所」，四處發放面紙宣傳，以超低廉的價格吸引客人上門，直到引發醫療糾紛，遭民眾檢舉，全案才曝光。士林地院審結，依違反醫師法判刑3年6月，沒收營業所得80萬餘元。

法院開庭時，簡男喊冤表示，他是菲律賓西北大學牙醫博士，已取得實習醫師資格，可以在指導醫師指示下進行醫療行為，而他的指導醫師是林偉剛、林以文兩人，他並未違反醫療法。

辯護律師也說，簡男曾透過友人函詢衛福部，回函告知指導醫師可斟酌指導方式，並不需要全程在場陪同，簡男相信衛福部的說法，才會以實習醫帥身分執行醫療業務。

但林以文證稱，他與簡男約定以10萬元代價借牌，2016年3月16日取得執照，隔天去掛牌時就發現簡男診所遭警搜索，他根本還沒開始執業，也未擔任指導醫師。

林偉剛則說，簡男去年年中突然來找他擔任指導醫師，聲稱這樣就可以從事臨床實作，他因此寫了一份證明書給簡男，但實際上並沒有去過現場，只有透過電話回答簡男一些問題，他並不清楚相關規定。

衛福部承辦人也到庭作證，指出菲律賓西北大學學歷是否符合實習醫師資格，需由教育部認定，但就算符合資格，也必須在衛福部認可的診所執業，否則還是違法。

根據診所帳冊，簡男在去年3月遭檢察官起訴，才於年中找林以文擔任指導醫師，在這之前至少對18名病患執行47次醫療行為，合議庭遂認定違反醫師法。

判決指出，簡男也曾違反醫師法遭判刑2年，2007年5月才縮刑期滿執行完畢，卻不思悔改，再次冒充醫師執行醫療業務，罔顧病患權益，屬累犯，此次判刑3年6月，沒收犯罪所得80餘萬，全案仍可上訴。