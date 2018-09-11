菲姐追討1700萬生活保證金 批前男友「淨身出戶」沒良心

菲姐出庭向前男友追討1700萬元未付的生活保證金，。（記者溫于德攝）

2018-09-11 17:33

〔記者溫于德／台北報導〕菲姐（本名甘玉惠）分手同居35年的男友丁洋機後，屢上法庭興訟！

菲姐認為，丁男多年前曾簽協議書，承諾5年內支付她3000萬元生活保證金，卻有1700萬元未付，提告要求履行契約。台北地院稍早開庭，菲姐當庭指，丁洋機不但拒匯款，甚至反嗆「枵飽吵（台語，意旨：無論餓或飽，都會吵鬧不休）」，還對我「淨身出戶（指放棄共有財產，只帶走自己身體）」；但丁男律師否認。法官庭末諭知全案下月23日再開。

庭後的菲姐自問，兩人民國67年創業，那時我拿的是基本薪水3到4萬元，直到民國80幾年，「我怎麼過活？」她接著說，尤其上美食節目很辛苦，不但每天早上6點半需赴市場買菜，「若不是我客家女人根本吃不了這種苦」，所以當時才問丁洋機，「萬一你明天怎麼樣了，我怎麼辦？」才獲應允給生活保證金，「我覺得好開心。」

「但合約寫了5年卻只給兩年」，菲姐說，再度要求匯款時竟被反嗆，「我要死了嗎」、「枵飽吵」、「雞雞叫」；而當時她也因為忙、一度心軟未持續索討，「沒想到丁洋機現在80幾了，不但對我『淨身出戶』，還去搞一個年輕的」，她大嘆遇人不淑，為什麼這個時候我年紀這麼大，給我「淨身出戶」這是人嗎？太沒良心了，良心何在？丁洋機當年的承諾，就該給我。

至於丁男律師在庭上質疑菲姐預先支用款項一事，她也嚴正否認，反斥對方律師搞不清楚狀況、亂講話，並解釋，丁男未照合約走、導致利息沒了，而銀行日後搬往香港、但投資雷曼兄弟倒閉後，整筆金額也就沒了。

菲姐本案結束並未離開法院，緊接著要以被告身分出庭。該案原告就是丁洋機，請求菲姐返還1125萬餘元借款案件；菲姐前次已否認借款，且為證明「菲姐義大利餐廳」是丁男為賣鍋具才開，呈上數張餐廳照片佐證。

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