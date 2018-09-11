命理師開小牛擦撞機車 上網討拍「他撞我後照鏡」遭打臉

車禍現場畫面。（記者王宣晴翻攝） （來源詹益男臉書）

2018-09-11 16:28

〔記者王宣晴／新北報導〕知名命理師詹益男在臉書發文指稱，今年3月駕駛「小牛」跑車行經新北市淡水中正東路一段時，與一輛機車發生碰撞，19歲周姓騎士鎖骨斷裂、四肢多處擦挫傷，詹男控訴周男自己往中線騎，撞上他的後照鏡，卻反而遭獅子大開口，要求40萬賠償金，但網友拿出監視器畫面打臉，顯示藍寶堅尼跑車意圖同車道超車，未注意車前狀況導致車禍，網友湧入詹益男臉書留言痛批。

詹益男今天在臉書上說，「3/31去老淡水打球，途中被一學生騎摩托車擦撞我後視鏡，往我小牛車上靠。有保險當然就是報警處理。後來也去醫院探視那位學生，鎖骨斷了，需要開刀。在醫院知道對方家境不好，對方父母也擔心要賠償我的車。我說我有保險不會讓他們付錢，同時也會賠償醫藥費。」

「直到前天，保險公司打來說對方不和解，提出近40萬賠償金額，包含精神賠償及三個月工作損失及醫療費。保險公司只能核定25萬。只因為親朋好友說，他開那麼好的車，一定要他多賠點。而且他一定怕官司留案底！」

詹益男還在貼文中痛批：「這社會病了，明明他機車幾乎往中線靠，絆到我右後視鏡，現在要我全賠？我要申請第三方鑑定，只要是20/80或是30/70甚至50/50，他就準備賠償我修車金額的比例，光後視鏡一個25萬、還有烤漆錢，我看他最後能拿回多少錢。」

不料，有民眾在留言中貼出監視器畫面，從中可以看出詹益男駕駛的紅色小牛跑車行駛在周姓騎士後方，詹男還一度行駛在中線上，在轉彎處外側車道靠時擦撞周姓騎士，導致車禍發生。

監視器畫面一出，不少網友紛紛留言說：「你上篇文說機車往你這靠

現在影片出來怎麼看都是你撞她」、「後車撞前車 就是100%肇事責任 更何況還跨越兩車道」、「老蘇，人家騎好好的，你從後方超車撞到人家，變換車道又不打方向燈，還上來PO文討暖？ 這社會真的是病了」

面對網友留言，詹益男1小時前也修改貼文反擊：「那條路是彎曲的，我還是在車道內。監視器的角度，只看到我經過、他跌倒，不沒有看到他往中線靠。我車頭都過了，是他勾到我後視鏡。」、「我從來沒說不賠，是保險公司打來說對方理賠金額過高無法核定，我與對方聯繫覺得金額過高請他提出證明，內容又一改再改。所以我才說談不攏就申請第三方仲裁判肇責。」

警方則說，接獲報案時趕抵，協助鎖骨骨折、四肢多處擦挫傷的周姓騎士送醫急救，並依規定調查車禍原因，目前雙方皆尚未提告，仍在協調中。