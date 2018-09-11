黎明幼兒園敗訴！園長怒轟：判決偏向財團 抗拆到底

黎明幼兒園敗訴恐拆除，園長林金連指控政府與司法不公義偏向財團，他誓言抗拆到底。（記者張瑞楨攝）

2018-09-11 16:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣最大自辦市地重劃、傳出財團介入詐取抵費地等弊端的黎明自辦市地重劃案，重劃會控告不願加入的黎明幼兒園，聲明要拆除幼兒園，台中高分院今天下午更三審判決園長林金連敗訴，黎明幼兒園應拆除，重劃會委任律師陳志隆對此判決滿意，林金連則痛批司法已無公平正義，偏向財團，他誓言要再上訴，絕對抗爭、抗拆到底。

台中高分院判決重劃會勝訴，林金連敗訴，黎明幼兒園應拆除的理由有3：其一，此案三度被最高法院發還台中高分院，台中高分院認為重劃會依法成立，獲得台中市政府的核定成立，地主等人沒有主張成立違法，核准成立又是台中市政府的行政處分，如果該行政處分沒有違法，法院只能認定台中市政府行政裁定的效力存在。

審判長指出，其二，黎明幼兒園該不該拆除，依據法律規定，如於土地分配後妨害施工，應予拆除，黎明幼兒園位於道路等公共設施預定地，部分位於住宅區，會影響施工與整地，據此判除應拆除。

其三，黎明幼兒園是林金連等人的父親遺產，除了林金連主張保留之外，林的兄弟姊妹都持相反意見，要求拆除。

這起民事官司相當引人矚目，主因是全台最大自辦市地重劃，卻又發生弊案，黎明自辦重劃會於2006年成立，卻被台中地檢署懷疑有虛增工程款、詐取抵費地等弊端，兩度搜索傳喚涉案人，「單元二黎明自辦市地重劃區」重劃會則控告黎明幼兒園等地主，要求拆除建物，纏訟達近8年，台中高分院判決地主勝訴，卻被最高法院發回更審，台中高分院更二審改判重劃會勝訴，又被最高法院撤銷發回更審，今天由台中高分院更三審判決重劃會勝訴。

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