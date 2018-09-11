行刑式槍殺天道盟角頭 提供槍彈共犯判刑15年

2018-09-11 15:05

〔記者王定傳／新北報導〕綽號「一輪」的天道盟角頭黃義倫，去年6月在停車場遭槍手林楊竣近距離開10槍狙殺死亡，一審法院今年5月已依殺人罪判林男無期徒刑，負責接頭的謝龍宇14年、天道盟同心會土城分會成員李尚哲15年；案發後逃到中國、提供槍彈及殺人報酬的共犯簡志鶴於去年底落網，新北地院再依殺人罪判他15年徒刑，可上訴。

黃男被槍殺後，外傳前立委林國慶的姪子、同心會土城分會長林立昌是幕後藏鏡人，雙方為爭奪10億土方利益起衝突，去年9月林立昌在宮廟發放愛心白米，遭聲稱要為大哥黃義倫復仇的槍手陳致綸槍擊受傷，一旁的男子賴國和卻遭波及中彈身亡，今年7月，一審法院已依殺人罪判陳無期徒刑。

判決書指出，李尚哲代友人處理購車糾紛，與黃義倫在車行爆發口角衝突，不滿遭嗆聲，將此事告知同心會成員簡志鶴及林立昌，事後得知「有人要出300萬處理黃男」，但因顧及妻子將臨盆不願冒險，遂透過友人謝龍宇牽線，找林楊竣擔任槍手，於去年6月22日，在土城莒光四村停車場動手開槍。

林楊竣、謝龍宇及李尚哲等人於5月間已被判刑，至於負責提供槍彈、報酬的簡志鶴，案發後逃到中國，去年底被中國公安逮捕，他否認犯行。

合議庭不採信，認為他除提供槍彈、報酬，還在案發前陪試槍、勘察現場、規劃作案及逃逸路線，計畫縝密，且本案作案手法是在公眾往來的停車場內，近距離朝被害者連開10槍，手段兇殘，目無法紀，毫無尊重他人生命概念，惡性非輕。