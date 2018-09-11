台中檢調查獲2詐團 赫見詐團都在「蛻變中」令人心寒

2018-09-11 14:48

［記者楊政郡／台中報導］台中檢調破獲兩處詐欺機房，第一團詐騙對象竟是僑居美、加的華僑，機房設置在中市大坑地區，查獲吳男為首10名共犯，得手5萬美金。另一團「阿卿」為首，在大里區一棟小木屋設置機房，詐騙對象是中國地區民眾，查獲梁等6人及3未成年人，企圖以轉投資比特幣來洗錢，目前仍未清查出有犯罪所得，兩團不論對象及洗錢手法都在蛻變中！

台中地檢署林芬芳檢察官，指揮調查局中機站等單位上月22日在大坑東山路一棟別墅，查獲電信詐欺集團成員吳等8男2女，查扣詐騙教戰手則、電腦、監視器及民眾基資、3c產品等犯罪證物。特殊的是該團專門向不特定之美國、加拿大華僑進行詐騙，可見已取得華僑的個資，且作案時間畫伏夜出，增加查緝難度。

本案搜索過程中巧遇美籍被害人林男（已受騙5萬美元），還持續自國外回撥欲確認匯款帳號及金額等，可見對詐團深信不疑，該團成員均為70、80年次年輕人，數人具詐欺前科，2名是詐欺通緝犯身分。

第二團由檢察官張桂芳指揮中機站等單位，在大里區一棟小木屋設置詐騙機房，查獲綽號「阿卿」為首梁男，查獲梁等6人及3名未成年人，本月4日幹員執行搜索破門過程，犯嫌企圖破壞筆記型電腦，拆除硬碟藏於廁所，還把教戰手冊講稿丟入馬桶滅證。

該集團詐騙對象是對岸中國人，目前仍未清查出有犯罪所得，而3名未成年人是詐團以墾丁旅遊打工為藉口，吸納她們成為詐團成員，每天關在小木屋集訓，抄寫背誦教戰守則，若無法背誦即痛加斥責，就像魔鬼訓練班。幹員搜索時發現成員桌上書籍「你讀的不是厚黑，是人性」、「順應時勢、見異思遷」等章節，詐團也在研究人性，與時俱進。

而該團比較特殊，是他們善於利用網路平台，企圖將受害人的人民幣，透過比特幣交易平台，由人民幣購入比特幣後，再結購為美金或新臺幣，達到洗錢及詐財的雙重目的。

檢調人員指出，上述兩詐團可看出不論詐騙對象及洗錢手法，都在與時俱進蛻變中，幹員不勝唏噓