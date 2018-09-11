清潔工第9次酒駕 母怒斥「關不怕，乾脆不要出獄」

2018-09-11 14:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局松安派出所副所長裘景智與警員本月6日巡邏時，攔查轉彎未打方向燈的機車騎士，詫異發現徐姓騎士（39歲）酒駕，令警方詫異的是，徐男竟是第9次酒駕被抓，他今年3月才因酒駕判刑7月執行出獄，本月27日還有第8次酒駕要入獄服刑7個月，卻沒有記取教訓，其母怒斥「這次被關，乾脆就不要再出來了」。

判決書指出，未婚的徐男是中低收入戶，從事清潔工作，有母親需要照顧，但他可能有酒癮，2004年至2016年共觸犯6次酒駕公共危險罪，分別判處拘役50日、55日與徒刑2月、3月、5月與6月，他選擇易科罰金，2017年再犯第7次酒駕，判處徒刑6月併科罰金2萬元，他入獄執行，今年3月16日出獄，事隔10天，他又在今年3月26日第8次酒駕，判刑7月，預計本月27日入獄執行。

第五分局松安派出所副所長裘景智與警員黃冠傑，6日夜間巡邏時，於北屯區松義街附近發現1輛機車，速度異常緩慢且不穩，連續轉彎都未打方向燈，後車燈也不亮，有危害交通安全之虞而攔查，發現徐男全身酒味且站立不穩，實施酒精濃度測試達0.5毫克，涉嫌公共危險罪嫌移送偵辦。

徐男謊稱沒有飲酒，但酒測數據騙不了人，徐男宣稱，自己之前已有8次酒駕觸犯公共危險罪記錄，數月前才剛因酒駕判刑6月服刑出獄，這次已經是第9次被抓，而且他已收到通知，本月27日又要因第8次酒駕入獄服刑7個月，，如今又再度酒駕被逮，他相當後悔，全案依公共危險罪嫌法辦。

他坦承案發當天下午在家喝酒，酒後就倒頭睡覺，一直睡到晚上醒來，突然覺得還想再喝酒，就騎機車外出要到超市買酒，沒想到又被抓，徐男母親聞訊趕到松安所探視時，氣得痛斥兒子，「那麼喜歡喝酒，怎麼講都講不聽，關也關不怕，這次被關乾脆就不要再出來了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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