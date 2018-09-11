瑞芳前偵查隊長A義警顧問費 自己送禮也拿收據請款

2018-09-11 14:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄，涉嫌利用管理義刑中隊業務機會，侵占9萬4640元顧問費。基隆地檢署今天偵結將林依觸犯貪污治罪條例罪「公務員利用職務上機會詐取財物罪」等罪嫌起訴他。

起訴書指出，林國雄於105年至106年8月間，擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長期間，負責管理義刑中隊事務，聘請30餘名地方仕紳擔任中隊顧問，每位顧問需繳交2萬元顧問費。

林明知義刑中隊提供給偵查隊的款項，僅限於偵查隊公務使用，竟利用管理義刑中隊業務機會，105年12間，以他岳母購買的比賽頭等茶1斤與茶油60瓶與罐頭塔等總價5萬8100元，贈送義刑中隊顧問為由，向義刑中隊請款。

當時，因義刑中隊尚未開戶，呂姓義刑中隊長同意由林從顧問費中先支出10萬元。

林明知應檢具單據用於偵查隊有關業務，仍指示部屬製作單據向義刑中隊請款，領走5萬8100元。

林另拿著已核銷過的餐會收據、自己買來送人做公關的海鮮禮盒收據向義刑中隊請款，甚至拿著非偵查隊或義刑中隊辦的餐費發票來請款，再領走3萬6540元。

檢方認定，林利用管理義刑中隊業務機會，共侵占9萬4640元，觸犯貪污治罪條例第5條第1項2款「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，與侵占2罪嫌將他起訴。