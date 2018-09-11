高中女生染髮被罵離家出走 卻遭男網友性侵

2018-09-11 13:40

［記者楊政郡／台中報導］17歲高中女生第一次染頭髮，被父親責罵而離家出走，跑去投靠18歲黃姓男網友，雖然黃男全家4口在家，還是在房間內被強制性侵5次得逞，女生說出每次被性侵不敢喊出聲的心態，次次都在擔心受怕，台中地院依強制性侵判黃男2年，緩刑5年，附帶義務勞務200小時，完成法治教育5場。

台中地院判決書指出，黃男2017年9月在臉書互加好友與被害少女認識，進而成為男女朋友。同年11月7日晚間，少女染頭髮回家，被父親看見大罵，她憤而離家出走投靠黃男，至同年月14日晚上，被性侵5次。青澀少女因氣憤而離家，卻遭到男友這般對待，最後主動告知父親，由家人陪同提告。

少女說，因染頭髮跟爸爸吵架，就跑去住被告家，被告父母都不知她來住，第一次性侵他家還有他妹妹、爸爸、媽媽，被告叫她不要發出聲音，她不敢發出聲音，顧慮到離家出走到他家寄住，且他跟家人一起住，半夜了怕吵到他的家人，即使不願意跟他發生性行為，還是沒有大聲呼救，且他家那裡都沒有路燈，出去也很黑，她也不敢出門，又怕爸爸知道跑去別人家住。

第2次性侵沒有呼救，記得是他鄰居在他們家，畢竟離家出走，如果呼救鄰居會覺得很怪，就算了不要呼救，也不知道怎麼回家。

雖前2次被告都是不尊重我，違反意願強行發生性行為，因他還是男朋友，所以我還是讓被告接我放學，並跟被告回他家，第3次還是在他家，怕被別人發現，也沒呼救。第5次沒有呼救，因為被告都說不要叫，她擔心爸爸會知道跟被告發生這樣的事，爸爸會責怪我，就叫不出來了。

這5次都是被告是違反她的意願，但因是自己跑去他家，所以不敢在他家亂跑等。

法官考量兩人還是男女朋友，判處黃男2年，緩刑5年，附帶義務勞務200小時，完成法治教育5場。