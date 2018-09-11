首見詐騙旅日中國僑民 半個月不到得手逾千萬元

警方衝入詐騙集團，喝令詐騙集團成員趴下。（澎湖縣警察局提供）

2018-09-11 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日本近來颱風、地震天災不斷，導致人心惶惶，竟成為詐騙集團覬覦對象！澎湖地檢署日前指揮偵辦，查獲藏身澎湖民宿的詐騙集團，首見以旅日中國僑民為詐騙對象，不到半個月時間，詐騙金額就高達人民幣233萬1500元。

澎湖刑警大隊今日連同刑事警察局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第五隊、花蓮縣警察局刑警大隊等單位召開破案記者會，指稱10日11時35分許，在澎湖縣馬公市西文澳民宿，查獲以張姓嫌疑人為首等7人詐騙集團，起出手機20枝、筆電1台、平板1台、詐欺電腦檔案、中國信託銀行帳戶1本、中國信託銀行卡1張、筆記本1本、手寫資料2張、SIM卡19張、網卡4張及新台幣10萬9822元等贓證物。

根據了解，此集團係取得日本地區中國僑民個資，假冒中國通信管理局、公安局及檢察官等名義，佯稱被害人手機門號遭盜用涉犯刑事案件為由詐騙，自今年8月底進駐，不法獲利共計人民幣233萬1500元，換算新台幣1047萬5296元。全案依組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪嫌，將全數嫌犯移送澎湖地檢署偵辦，並建請法院羈押。

其實刑事警察局中打中心早在4月份就掌握澎湖有詐騙集團活動情資，但詐騙集團相當狡猾，清明節轉移陣地至金門，6月份被中打分在金門及恆春查獲；此次又發現另一詐騙集團8月進駐澎湖，先在另一家民宿包棟犯案，在轉移民宿過程被警方喬裝成工人順利破獲，逮捕6男1女，其中5人為高雄人、2人為花蓮人，平均僅20餘歲。

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