熱心助人卻是賊 專挑年長者下手

2018-09-11 13:05

［記者王峻祺／花蓮報導］人心隔肚皮！花蓮縣49歲吳姓男子，有多項竊盜前科，成日遊手好閒在街上閒逛，並專挑年長者下手，手法一貫佯裝成熱心路人，在幫忙過程時伺機打劫，9月初故技重施，協助救護人員將1名阿嬤送醫，卻順勢摸走口袋內的千元大鈔，事後遭家屬發現報案，落網時還一度狡辯是撿來的，膽大妄為行徑，讓員警大嘆「偽善行為令人不齒！」

警方表示，惡名昭彰的吳姓慣竊，綽號「老鄉」，曾犯下多起竊盜案，專挑無助老人下手，手法如出一轍，多半裝出一副熱心助人的模樣後，再偷取錢財，吳男曾在前年假意攙扶老人家掛號，卻直接伸手進老人褲袋內，拿走現金後揚長而去。

食髓知味的吳嫌，同年5月又尾隨清晨外出散步的老人，假意要幫忙按摩大腿，也順手從老人褲中摸走7600元，今年7月更盯上1名行動不便的老者，準備下手行竊時，所幸被巡邏員警發現喝止。

警方指出，吳嫌偽善行為令人不齒，拙劣且大膽的行竊方法，早就被新城分局員警瞭若指掌，9月初卻還膽大重施故技，1名阿嬤因摘龍眼摔傷，他竟趁救護人員搬運傷患時，佯裝藉口幫忙，順勢摸走阿嬤口袋中的錢，案發後讓家屬氣得破口大罵。

警方表示，吳嫌遭約談後雖坦承犯行，但卻狡辯是撿起阿嬤掉在地上的財務，試圖想用侵占罪避開累犯竊盜罪的刑責，但經員警檢視影像，全案最後仍依竊盜罪函送法辦。