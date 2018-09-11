提告文大與張鏡湖委任關係不存在！ 「反張派」遭法官打臉駁回

提告文大與董事長張鏡湖委任關係不存在！「反張派」遭法官打臉駁回。圖為張鏡湖及董事張海燕等人召開記者會控訴部分董事共謀撤換老董奪取校産。（資料照）

2018-09-11 13:21

〔記者溫于德／台北報導〕被外界稱為「反張派」的文化大學董事袁興夏，認為同屆董事長張鏡湖年事已高、具行為能力已喪失情況，且在董事會議上、張不僅無法與其他董事正常對話，甚至恣意大聲嚷嚷，因此提告請求確認文大與張之間自去年11月28日起委任關係不存在；但所有指控均遭張否認。台北地院審理後認為，袁錯判張的精神狀態，且主張前後自相矛盾，昨駁回請求，可上訴。

文化大學校長遴選案一波三折；去年11月28日選出台灣科技大學資管系特聘教授盧希鵬為新任校長，但遭張鏡湖質疑，「盧」會上任是「反張派」運作結果；張遂於今年4月運作「挺張派」，藉董事會選任前任校長李天任回任校長；但李未獲教育部核可、李又逢華梵大學董事會開會投票通過，現已上任華梵校長；至於懸而未決的文大校長，目前仍由教務長王淑茵代理。

至於袁興夏，透過律師遞狀、請求確認文大與張鏡湖間委任關係不存在。

張鏡湖律師辯稱，張雖年屆91歲，仍未受監護或輔佐宣告，否認是無行為能力之人，從袁興夏提出的會議錄影內容即可知；且張之所以會在董事會上爭辯，也是因為，張當時就校長遴選瑕疵做詢問時、卻未獲得答覆，自然會重複詢問。

另就張鏡湖再被質疑委由女兒在董事會上代答一事，張的律師也解釋，張女本身是董事之一，且新校長遴選涉及法律爭議，在張父不懂、女兒知悉情況下，法律問題授權代答並無不妥。

法官審理後認為，張鏡湖至今確實未受監護或輔助宣告，仍屬有完全行為能力之人，是袁興夏錯判張的精神狀態；此外，袁對外、指摘張「明目張膽進行派系鬥爭」，卻在書狀內指張的心智、記憶與判斷能力均受年齡影響，而有昏沉癱坐、無意識或精神錯亂情況，豈非自相矛盾，駁回請求。