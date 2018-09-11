毒蟲悲歌！單親媽媽帶1歲娃坐牢受苦 淚訴「對不起我兒」

2018-09-11 12:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局合作派出所本月5日逮捕岳姓女毒品通緝犯，發現已判刑2年的她是單親媽媽，正在照顧1歲的兒子，她宣稱搬離戶籍地，不知自己被通緝，警方希望家人代為照顧男娃娃，但岳女卻拒絕，警方想聯繫社工代為安置，岳女卻不願意，堅持要把1歲兒子帶入監獄內一起坐牢，警方認為岳女此舉雖是他自己的權益，但對男娃娃的成長似乎不好，已經通報社工後續處置，岳女則在移送歸案時，流淚懊悔說「實在對不起我的小孩，讓他陪我受苦」。

中市警局第三分局合作派出所巡佐吳宗海、警員梁晉嘉、彭文君等3員警，5日查獲毒品案通緝的岳女（43歲），當時她懷中抱著1歲男嬰，得知自己被通緝，她驚訝說「真的嗎？怎麼會這樣？」，岳女宣稱早已搬離戶籍地，沒有收到法院通知書，更不知自己背負2條毒品通緝，已經判刑2年，警方訊後依法解送臺中地檢歸案。

岳女說，她獨自扶養兒子，在外面租屋而居，經濟狀況不佳，她染毒原因，是從年輕時愛漂亮，想要減肥，吃添加毒品的減肥藥，就此染上毒癮，走上這條不歸路，她自知吸毒不好，卻仍無法戒毒。

警方希望岳女家人能代為照顧嬰兒，岳女卻說，她的家人都不理她，也不願意代為照顧兒子，她也放下不心讓家人照顧，警方建議她，請市府社會局社工代為安置，警方可協助聯繫社工，岳女可能捨不得，拒絕社工介入，員警只好讓她帶兒子一起入獄坐牢，並向社會局通報此案例。

岳女把生活用品打包好，帶著男娃娃進入警車，移送地檢署報到入獄執行時，她突然思緒湧上，流淚懊悔說，她對不起自己的兒子，讓兒子陪她入獄受苦，

還是一頭栽了進去，看著未滿1歲的孩子，岳女心情相當沉重，因不放心他人照料，只能讓小孩跟著自己奔波，懊悔地說道：「實在對不起我的小孩，讓他陪我受苦」，監獄行刑法第10條規定，入監婦女請求攜帶子女者，得准許之，但以未滿3歲者為限。

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