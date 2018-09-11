和平分局警官上警廣 宣導保護山林與登山安全

2018-09-11 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平警分局偵查隊副隊長李國興，今天上午至警察廣播電台台中分台「945會客室」節目受訪，宣導警方目前的重點工作，希望民眾共同保護山林及維護山區治安及交通安全。

和平警分局轄區面積達1037.8平方公里，佔台中市總面積46.86%，區內大部分是山區，武陵農場、福壽山農場、八仙山森林遊樂區、大雪山森林遊樂區、谷關溫泉區等觀光旅遊景點多，堪稱台中市後花園，尤其近年來掀起一股登山熱，和平區內百岳多達23座，加上谷關七雄等名山，吸引許多登山愛好者前來，假日遊客絡繹不絕。

和平區共有13個原鄉部落，基於尊重原住民文化與維護原住民權利，和平警分局正積極推動執行「扎根原鄉，推動部落警政」工作，與部落耆老、教會、學校、里（社區）組織、協勤民力及自發團體等建立夥伴關係，共同維護部落治安，並達到部落生態保育永續發展，共同守護原鄉部落治安。

而和平山區蘊藏豐富的原始林，到處都有珍貴樹木，為保護山林，和平警分局針對盜伐林木、濫墾山坡地的熱點詳加分析，嚴密勤務、佈線埋伏、加強查察，並聯合友軍共同查緝。

李國興說，今年7月25日凌晨5點多，呂姓男子等3名山老鼠分別駕駛2輛車經由大禹嶺進入和平梨山地區想偷取珍貴扁柏，未料警方早在今年4月初已接獲線報開始埋伏、跟監，並掌握其行蹤，當日下午4點多一舉查獲犯嫌及233公斤的扁柏等贓證物，市價約30萬元，訊後依竊盜及違反森林法移送法辦。

李國興指出，森林法在105年修正後，不但刑責加重，更能併科贓額10倍以上、20倍以下罰金，沒收犯罪工具，請民眾勿以身試法，並勇於檢舉不法，共同維護美麗山林。

此外，和平警分局常接獲民眾登山迷途或身體不適的求援電話，李副隊長在節目中呼籲，登山首重安全，入山前應做好行程規劃及備妥登山裝備器材，並應與有經驗的山友結伴同行，切勿脫隊，天候不佳時勿勉強登山，以免發生危險。