是笨還是貪？網拍兄妹沈淪自願當詐欺「取簿手」

2018-09-11 11:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵五隊上週五逮捕李姓男子等6名詐欺「車手」、「取簿手」，攔截10件申辦「媽媽借貸」的被害人存摺，大學畢業從事衣服網拍的李姓兄妹，在網路上認識中國女子「小果」，竟被吸收當共犯，不但辦了10個手機易付卡給「小果」，還把自己的拍賣帳戶，以600元廉價賣給對方，警方逮捕兄妹時，他們正忙著傳輸包裹的驗證碼給對方，依詐欺罪法辦，警方搖頭說「自願當車手（取簿手），只不過是幫人數鈔票的憨郎（笨人）」。

台中市警局刑大偵五隊調查，從事衣服與日常用品拍賣的李姓兄妹（38歲、35歲），在網路上認識中國女子小果，小果宣稱她也是網拍業者，希望拓展台灣網拍管道，希望李氏兄妹幫忙，李男遂申辦10個手機門號，並向小果收取2400元酬勞，不過，這些門號不需要把SIM卡交給小果，而是放在李男身上，如果小果寄出或收取包裹，李男再把驗證碼告訴小果，另外，李男還把自己的網拍帳號，用600元賣給小果，作為刊登「媽媽借貸」的廣告之用。

調查顯示，小果是雙面詐欺騙徒，她刊登「媽媽借貸」廣告，宣稱自己是媽媽，向她借錢很容易，但是要把自己的存摺與提款卡、密碼，用包裹寄到指定超商「徵信」，需錢孔急的被害人，把存摺寄到指定超商，小果再通知李男等6名「取簿手」，到超商內領取包裹，再把領到的包裹，交給詐欺集團車手，用於詐欺的人頭帳戶，另一方面，小果詐欺集團則以「猜猜我是誰」等手段，騙人把錢匯到人頭帳戶內，再指派取款車手提領贓款。

警方先逮捕領款車手與拿包裹的「取簿手」4人，再逮捕李氏兄妹，其中，李男自己也沈淪，從辦門號賣帳戶，淪為領取包裹的「取簿手」，但他還沒有當過領錢的車手，警方偵訊時，他宣稱自己不知道小果是騙徒，警方搖頭說，「自願當車手（取簿手），只不過是幫人數鈔票的憨郎（笨人）」，依觸犯詐欺與組織犯罪法辦，檢方裁定6人各以5萬至10萬元交保。