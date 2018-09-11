喝茫酒客癱倒路上 幸好遇見他們不然GG了

2018-09-11 11:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕好心的小黃司機載到喝茫酒客，林姓酒客醉倒車內叫不醒，無奈下只好求助新興警方，中山所副所長洪子棠及警員左紹泓急忙合力將林男攙扶到馬路旁，保護他的人身安全，暖警花了九牛二虎之力護送返家，林男醒來對員警比讚，警方哭笑不得，勸他別再喝茫易生意外。

中山所今表示，昨凌晨接獲計程車司機求助，副所長洪子棠及警員左紹泓立即趕抵現場了解，司機向警方表示，他在三民區的某燒烤店搭載乘客林男（56歲），但林男因不勝酒力，原先說好要坐到中山路、八德路口，沒想到抵達後卻已睡得不省人事，好心將他叫醒，更遭受他的酒醉胡鬧，本想直接離去卻又擔心丟下他一個人可能會發生意外，無奈之下只好請警方前來協助。

警方趕抵時，林男早已不勝酒力、癱坐馬路，副所長洪子棠及警員左紹泓急忙合力將他攙扶到馬路旁，保護他的人身安全，後雖在他的身上找到身分證明文件，但經詢問林男是否有家人可以連絡時，林男卻表示他並無家人，目前也是自己一個人在外租房子。

林男更醉到忘記自己的租屋住址，既沒有家人可以聯繫，在他身上又苦找不到手機可以聯絡其他友人，還好警方最後在林男的後方口袋找到一小本他隨身的電話記事本，副所長洪子棠赫然發現該筆記本內有抄登一筆為「房東黃陳００」的連絡電話，當下立即撥打電話試圖聯繫，果真找到了林男的房東，得到租屋地址。

沒想到，租屋處距離路倒處僅僅距離3公尺左右，林男卻已茫到忘了回家路，2警合力攙扶、護送他返回住處，然而，一到家門口，林男搖晃地向員警道謝，還兩手比出「兩個讚」的手勢，讓警方一時之間哭笑不得，也為林男平安到家休息感到欣慰。