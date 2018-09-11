冰櫃藏屍案揭發 鄰居：終於知道丁家人為何不走大門

2018-09-11 11:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄冰櫃藏屍案在案發98天後曝光，鄰居說，死者全家鮮少與鄰居互動，3個月前就沒看到男主人，且丁宅大門再也沒開過，現在終於知道為何全家改走小門出入了。

死者丁盛芳全家約1年前承租該棟透天厝，與洪姓妻子、3個兒子、1個女兒及大媳婦、孫子入住，丁家人幾乎不與居民互動，鄰居說，鮮少看到丁姓死者，但經常看洪婦帶小孩。

鄰居表示，沒看過夫妻倆出雙入對，也沒聽過爭吵聲音，看到丁的大兒子以名車代步，有人還以為其家境不錯，直到看到媒體報導，才知道丁姓死者販賣10元壽司維生。

丁姓家人偶爾會走大門，大多從側門進出，兇嫌將名車停在騎樓最常從大門進出，不過3個月前鄰居再也沒看過丁姓死者，丁宅大門也沒開過了，現在終於恍然大悟，原來他們不想從1樓放置冰櫃處經過。

丁姓死者本來在佛德路某商家前賣10元壽司，後來營業疑似不穩定，經常沒開業，3、4個月前店東曾打電話給他詢問是否續租，他曾表示，現在狀況比較不穩決定退租。

冰櫃藏屍案今天峰迴路轉，仍有部分鄰居不知道發生凶殺案，連房東都是今天接獲通知才知情，鄰居最感嘆的是，丁姓夫妻為了想生個女兒，到了40歲才生么女，今年剛上小學，如今遭逢巨變，令人心疼。