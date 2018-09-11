福壽山果菜農友翻臉 林男教唆打人露餡判刑

2018-09-11 11:18

［記者楊政郡／台中報導］10幾年在福壽山農場擺攤賣農產品的林姓、閻姓是鄰居兼好友，僅因擺攤小糾紛，閻男檢舉林不具攤商資格，林一時氣憤，找來兩外地人（已被判3月確定）痛打閻男，事後林辯稱不在場，但林事前連繫兩打手、箱型車接送，安排住飯店等露餡，林被依傷害罪判5月。

判決書指出，林與閻都是和平區福壽山農場攤位區營業的果菜攤商，雙方有生意上競爭關係，雖時有齟齬，但多年來還算平和，但2016年間雙方糾紛更嚴重，同年12月初閻男當「爪耙子」向福壽山農場攤位管理單位承辦人，反應林不具攤位販售人員資格，說他是借牌來參加抽簽，林的資格因而被調查，林心生不滿。

林連繫洪與鄭兩人，還預訂「飛燕城堡渡假飯店」供其等投宿，鄭與洪同年12月25日下午來到梨山地區，林引領進住「萬國餐廳」接待洪等人。翌日林駕駛廂型車與洪、鄭會合，引領洪、鄭前往福壽山農場，洪、鄭抵達後下車徒步到閻男農場果菜攤，在攤位旁草叢內取出預放棍棒2支，到閻某攤位共同毆打閻男頭部及身體，致閻受有頭皮撕裂傷30.5×0.5 公分、兩肩挫傷各5 ×5公分等傷害。

該案警方逮捕兩打手（傷害罪已判刑3月定讞），而閻男一直懷疑是林所為，林男到案辯稱他不在場，否認教唆，但檢警查出他不但招待兩打手到餐廳、住宿，還以廂型車接送，且與洪男（打手之一）事發前有3次密切連繫，案發前兩人有嚴重口角，林有犯案動機，犯行明確，依傷害罪共犯判5月徒刑。