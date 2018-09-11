鑑定制度修法方向 具專業能力即可當鑑定人

2018-09-11 11:05

〔記者吳政峰／台北報導〕去年國是司改會議第一分組第一次增開會議，要求完善現行的鑑定制度，司法院日前就此召開第四次研議委員會，與會委員們對於「誰」可以當專家鑑定人，已逐漸產生共識，即只要對鑑定事實具有專業能力，就符合鑑定的專業需求。

針對鑑定人專業資格部分，委員們認為，如果專家因其學識、技術、經驗、訓練或教育，而就待鑑定事實具有專業能力，即符合鑑定的專業需求，不過對於鑑定是否包含「法律專家」的意見，有委員贊同，但也有委員認為鑑定只能協助事實認定，不能包含法律的解釋及適用。

委員們多指出，鑑定意見應當通過所涉專業領域的品質及程序適格審查，因此鑑定人的專業知識必須有助於事實認定，而鑑定也必須以足夠事實或資料為基礎，且是以可靠原理及方法作成；此外，鑑定必須使用前述的原理及方法，可靠地適用在該案的待鑑事實；對於不符合鑑定應具備之要件，是否即無證據能力乙節，有委員建議宜以立法明定，並就立法體例多加討論。

至於就被告或律師，能否於偵查中請求檢察官實施鑑定這部分，委員的意見紛歧；但就當事人於審判中得否自行委任鑑定這方面，委員們則多表贊成，並建議立法明文規定這部分的委任鑑定費用應由誰負擔。

會末，主席、司法院祕書長呂太郎裁示，有關不符合鑑定所應具備要件之證據能力、司法機關選任鑑定人時如何賦予訴訟參與人表示意見之機會、以及當事人自行委任鑑定費用負擔等，交由刑事廳彙總與會各方意見及建議，試擬條文草案，並預定9月21日召開下次會議。