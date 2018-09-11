見不到愛兒控告「人生伴侶」王文洋委任律師代出庭

2018-09-11 10:53

〔記者錢利忠／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋去年與「人生伴侶」呂安妮分手後，因近一年無法見到兩人所生的19歲兒子王銓勵，王文洋認為呂安妮阻擾父子見面，控告呂安妮妨害自由以及侵害王銓勵的受教權；呂安妮否認指控，辯稱「不知道怎麼一回事？」台北地檢署今首度以告訴人身分傳喚王文洋出庭，但王沒現身，僅委託2名律師代為出庭。上午9點10分2名律師庭訊後已離開。

王文洋去年9月與呂安妮、王銓勵餐聚後，便和兒子失去連絡，期間以電話、臉書和IG聯繫兒子，但都徒勞無功，王文洋懷疑呂安妮控制兒子的行動；此外，王文洋幫么兒申請獲得英國知名大學就學許可，兒子卻未就學，王因此指控呂影響兒子的權益。

據了解，呂安妮如今稱王文洋為「認識的人」，兩人的兒子王銓勵則向檢方表示：「不了解父親為何提告」，指母親從未妨害他的自由。王文洋另有提起民事交付子女告訴，但上月雙方出庭後已達成共識，同意讓兒子王銓勵去英國留學，王文洋因而撤回民事告訴。

關於刑事的部分，王文洋委任的律師則希望能透過檢方確認小孩的安全，讓他能順利出國受教，並表達不再追究。

據了解，王文洋十分寵愛王銓勵，在么兒展現拉小提琴的天份後，更投注心力培植，王銓勵不負所望，學小提琴不滿2年就取得檢定8級資格，王文洋以台幣5千萬元購入一把號稱世界3大名琴之1的小提琴為贈禮。