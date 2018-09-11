農友坐流籠過溪、鋼索斷裂受困 直升機吊掛救出

和平區司界蘭溪上方充斥流籠的鋼索。（記者歐素美翻攝）

2018-09-11 09:41

〔記者歐素美／台中報導〕呂姓農友昨晚搭乘環山部落往志佳陽大山登山口流籠，結果鋼索斷裂，流籠卡在司界蘭溪上方，因距離岸壁約50公尺，加上天黑救援困難，台中市消防局昨晚派員搭乘另一架小流籠，提供呂男食物及所需用品，並在岸邊守護，直到今早才申請直升機將呂男吊掛救出，降落於福壽山農場。

環山部落往志佳陽大山登山口，中間隔著司界蘭溪，農友因此在上方架設許多流籠，以方便跨越司界蘭溪到對岸的松柏農場等耕作，種植蔬菜或水果。

呂姓農友（60歲）昨晚搭乘流籠時，疑因流籠上兩條鋼索（一條為牽引索纜、一條為主索纜），其中一條斷裂，致流籠卡在半途。

呂男趕緊打電話向在地的梨山分隊義消分隊長陳錫健求救，陳再向消防局報案，梨山消防分隊昨7點多獲報，立即出動人車到場，梨山消防分隊長曾建智到場發現流籠距離山壁約50公尺，加上現場無光照、能見度不佳，流籠工程人員研判斷裂鋼索可能與另一條鋼索纏住，才導致滑輪卡住無法移動，因呂男並無立即危險，相關人員經討論後，決定今日白天再救援。

消防人員昨先行提供呂男需要食物飲水及防寒防雨等物品，梨山分隊長曾建智及隊員盧慶菖則返回岸邊陪同呂男過了一夜，今天上午7點多，空勤隊出動直升機將呂男吊掛上岸，成功送往福壽山農場，才結束一場流籠驚險記。

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