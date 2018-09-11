護理師揭5歲女童疑遭兄性侵 父稱「玩具戳傷」怒提告

女童下體流血送醫傳出「疑似性侵」被安置，事件發展羅生門，父親再度PO文強調女兒是意外受傷，並對爆料護理師提告。（圖擷取自爆料公社）

2018-09-11 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名5歲女童日前受傷送醫，院方懷疑女童遭性侵，聯絡社工緊急安置，不料女童父親第一時間就在臉書喊冤說女童是因愛玩才受傷，並公開尋找女兒。對此一名女童就診醫院的護理師出面表示，女童自曝遭13歲哥哥多次用生殖器性侵。消息傳出後，女童父親被網友罵翻，他昨又po文表示，已到派出所對該名護理師提出妨害名譽告訴。

這名護理師po文稱，女童的私密處出血量較一般成人月經量大，且處女膜及私處都有嚴重撕裂傷，然而女童父母堅稱是她自己貪玩，從書桌上跳下來後被玩具支架撞傷陰部。但女童疑似傷及直腸，該院無法處理傷勢，故護理師報請社工介入，並協助其轉院。

護理師另指出，處理女童傷勢時，發現女童及其母親神色古怪，支開母親後單獨詢問女童，女童才透露自己幾乎天天被13歲的親哥哥性侵，之前就曾因下體出血就醫，父母也知情，母親卻要她謊稱是被玩具撞傷。事件發展引發網友譁然，許多人都質疑案情不單純。

這名父親則再度發文強調，女兒是意外受傷，非人為傷害，後續會有新北市社會局評估報告與司法機關調查，希望網友停止散佈不實言論。也指控該名爆料護理師，未經病患家屬同意也未經司法調查結果出爐，於網路留言他女兒醫診的相關病情與內容，並公然轉述女兒未經證實的言論，提出妨害名譽告訴。

該名護理師則回應，自己只是誠實陳述事情經過，未發表主觀的個人想法，也未下任何結論，也未提及任何人的姓名，對方已對她造成困擾。

《蘋果日報》報導，桃園市社會局表示，女童大部分時間保持沉默，傷勢的確不尋常，但無法研判傷勢，也不知女童父親為何有此反應，會將相關資料移交給女童戶籍地新北市社會局。新北社會局家防中心則表示，女童的傷還沒復原，會持續安置，並評估身心狀態。另外，無論是性侵或是意外，都會啟動司法偵辦。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。