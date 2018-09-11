女子假扮空姐賣便宜機票 騙店家騙同學

2018-09-11 06:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓女子自稱是新加坡航空空姐，連續詐騙高中同學與自己常光顧的美髮店，聲稱可買到便宜機票，被害人被耍得團團轉，店家更是一買就是23張機票，結果被騙約30萬元，出國也去不成，新竹檢方依詐欺罪嫌起訴假冒空姐的吳女。

檢警調查，吳女與陳男為高中同學，吳女曾經告知陳男，說自己是新加坡航空公司空服員，陳男信以為真 ，去年1月間向吳女詢問農曆春節飛往日本東京有無比較便宜的機票？吳女仍佯裝為新航空姐，以LINE方式向陳男訛稱，自己可以買到比較便宜的員工價機票。

陳男不疑有他，遂請吳女購買6張飛往日本的機票，共計匯款6萬6535元至吳女帳戶。陳男的彭姓女友亦誤信吳女為新航空服員，拜託男友向吳女買日本東京較便宜機票，吳女假意應允後，彭女再匯款8700元至吳女帳戶，吳女共從陳男與其女友處詐得7萬5235元。

吳女得知自己常去做頭髮的美髮店，將購買飛往國外的員工旅遊機票，仍佯稱自己是新航空服員，於去年5月陸續向該店行政人員訛稱，新加坡航空有旅行社團體優惠機票，必須20人以上成行，方可購買，因吳女為店內客人，又為同棟住樓上的鄰居，店方不疑有他，請吳女購買23張飛往菲律賓巴拉望愛林島的機票，騙店家匯款20萬9000元到吳女帳戶，又另外交付現金1萬5500元給吳女，吳女共向店家詐得22萬4500元。

事後因陳男、美髮店均無法聯繫到吳女，機票全無著落，始知受騙，報警偵辦。