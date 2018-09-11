用拳頭不斷觸碰女學生下體 色老外這下完了...

2018-09-11 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕一名來台工作的埃及男子Herany去年12月時在捷運上涉嫌猥褻女高中生，以緊握拳頭方式一直磨蹭女高中生下體，北檢勘驗車廂監視器後認為Herany故意為之，依性騷擾罪起訴，但檢察官認為Herany惡性重大，除了將他起訴之外，還請法官宣告於期刑執行完畢或赦免後，將他驅逐出境。

根據《蘋果日報》報導，一名16歲女高中生在去年12月12日晚間7點左右搭乘捷運板南線，她上車不久後，突然發現有名外籍男子一直貼在她身旁，拿著公事包的右手以握拳方式一直磨蹭她的下體，而且不管乘客多寡，外籍男子就是貼在她身旁，不過女高中生當下不敢求救，返家後才告訴母親此事，母親聽聞後隔天就到警局報案。

Herany到案後否認犯罪，辯稱他搭捷運時都習慣站門邊，加上捷運行駛間，車廂難免會晃動，他是不小心碰到對方，而且自己有個要好的台灣女友，兩人打算結婚，他也打算定居台灣，不可能做出這種事。

不過檢察官調閱車廂監視器後發現，在兩人搭乘過程中，有部分時間車廂內較不擁擠，Herany可在人少時，不需要靠著女高中生太近，但他卻始終緊貼著女學生，不論車廂如何劇烈晃動，都是以左手扶門，拿著公事包的右手則一直沒動，與女學生的指控相符。檢察官認為Herany已涉犯性騷擾罪，並請法官依《刑法》95條規定，宣告HERANY在刑之執行完或赦免後，將他驅逐出境。