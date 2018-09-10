9/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-09-10 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月10日）開獎的第107000073期威力彩、第107000121期雙贏彩及第107000217期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000073期威力彩中獎號碼為「10、22、24、31、33、36，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共269注中獎，每注可得4000元；陸獎共1799注中獎，每注可得800元；柒獎共3657注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬357注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3953注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5783注中獎，每注可得100元。

第107000073期38樂合彩中獎號碼為「10、22、24、31、33、36」，五合摃龜；四合2注中獎，可得6萬7500元；三合共91注中獎，每注可得5750元；二合共1746注中獎，每注可得750元。

第107000121期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、07、08、10、14、15、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共572注中獎，每注可得500元；肆獎共6138注中獎，每注可得100元。

第107000217期今彩539中獎號碼為「02、21、24、25、37」，頭獎摃龜；貳獎共150注中獎，每注可得2萬元；參獎共5244注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4967注中獎，每注可得50元。

第107000217期39樂合彩中獎號碼為「02、21、24、25、37」，頭獎摃龜；三合共126注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4002注中獎，每注可得1125元。

第107000217期3星彩中獎號碼為「081」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000217期4星彩中獎號碼為「8665」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」