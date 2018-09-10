登山婦魂斷熊空山區 來時路消失宛如「桃花源記」

2018-09-10 22:20

〔記者余衡／新北報導〕66歲陳姓婦人前陣子與高姓閨蜜前往新北市三峽熊空登山，據稱因扭傷腳踝不良於行，高婦獨自下山求助，卻因方向不明，搜救耗費12天，陳婦被尋獲時已魂斷深山；據了解，事後高婦極力否認報錯方向，而是遍尋不著走過的路，宛如「陶花源記」般的玄奇過程，連辦案人員都感咋舌。

據了解，陳婦、高婦皆為單身，經常相約郊外踏青，上月18日兩人搭公車前往熊空山區賞花，但因初次前往，早了一站下車，因山區公車班距及站距都遠，不願再等公車的兩人見到雲森瀑布的告示牌，臨時起意決定前往遊玩。

在瀑布旁拍照歇息後，因感時間還早決定再循指標走往卡保山，途中經過一處岔路時，有名下山男子熱心告知前路不通，建議她們改走路況及風景較好的岔路，兩人依循指示走進岔路，沿途果然花草繽紛，走起來完全不覺其累，直到天色昏暗兩人驚覺迷途，只好在山區過了第一夜。

次日早晨兩人在歇腳處附近發現疑似水流曾流經的溪溝，認為沿溪溝步行必能離開山區，不料陳婦爬下溪溝時扭傷腳踝無法行走，高婦抬不動陳婦但又不忍放其獨自一人，因此又在山區陪伴度過兩晚。

21日白天因食物、飲水都已用盡，兩人協議由高婦下山求援，但溪溝高度落差近20公尺，她嘗試一整個下午總算攀附枯幹爬回山路，趕下山途中遇上大雷雨阻撓又在山洞內度過一晚，22日總算走回登山口求援。

隨後數日高婦皆跟隨警消人員入山，但卻再也找不到當時那條花草繽紛的岔路，陳婦家屬一度不諒解高婦延誤救災，12天後尋獲遺體時甚至懷疑高婦涉嫌害命，經檢警解剖遺體研判並無人為介入，事後有山友指出多年前也曾有男子在附近跌落山溝身亡，加上時值農曆7月鬼怪之說不逕而走，高婦則是頻頻替自己喊冤「相好10多年的朋友，我怎麼會害她？」

晉朝文人陶淵明曾做「陶花源記」一文，表達身處亂世尋求世外桃源的渴望，文中提及捕漁人順溪行船忘卻路程遠近，進而發現繽紛花草及良田美池，但後人試圖循原路前往卻屢不可達。