9/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月10日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：10、22、24、31、33、36，第二區：5。
38樂合彩：10、22、24、31、33、36。
雙贏彩：01、02、03、06、07、08、10、14、15、18、22、23。
今彩539：02、21、24、25、37。
39樂合彩：02、21、24、25、37。
3星彩：081。
4星彩：8665。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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雙贏彩：01、02、03、06、07、08、10、14、15、18、22、23。
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