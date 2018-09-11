房客自殺 孕婦房東：凶靈會冒犯胎神 低價賣房後求償

2018-09-11 00:10

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子的哥哥及母親去年在桃園租屋處燒炭自殺，當時懷有身孕的陳姓女房東，擔心凶靈冒犯胎神因此低價出售房屋，再向承租人林男求償，林男反駁，向陳女買屋者是基督徒，不信靈異現象，房價減少與自殺無關；新北地院法官則以房屋實質上沒毀損或滅失，且陳女的房屋所有權未受侵害，林男也非侵權者判陳女敗訴。

據查，胎神是指附在孕婦胎上的神，能守護胎兒，部分台灣人深信，孕婦不能搬家、釘牆壁、動剪刀，怕因此驚動胎神，對胎兒不利。

去年4月，陳女花770萬置產後出租給林男，實際住戶為陳男哥哥及母親，不料，去年7月25日，2人卻於屋內燒炭自殺；房東主張，當初為慶祝懷孕及給子女有安身之處，才貸款買屋，如今卻成凶宅，為避免損失擴大，且擔心凶宅對胎兒有不良影響，選擇停損以535萬元賠售。

陳女並指，她辦法事超渡亡靈、花錢去除炭味、炭粉，扣除押租金後，對方尚欠656元電費，加上精神賠償，以民法侵權行為、租賃關係等為依據求償265萬餘元；林男反駁，租約並無「防輕生條款」，且屋價減少是陳女自己削價賤賣所致。

法官審理認為，死者雖在屋內燒炭自殺，但房屋沒有毀損、滅失或功能損壞等狀況，且凶宅造成的房屋貶損，不是具體的物或「人身」受損引起的經濟利益損失，她在法律上的所有權權能未受損或受限，林男也非侵權者，與損害賠償要件不符，判決駁回。

律師陳振瑋分析，承租人的同居人若在屋自殺，實務上大多認為房屋所有權權能並未損害，房東須證明同居人自殺與承租人的故意行為有關，或租約中有「防輕生條款」等，否則很難成立。

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