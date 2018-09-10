炒房客詐貸彰銀2億元被起訴 貸款人頭戶今通緝到案

2018-09-10 20:18

〔記者錢利忠／台北報導〕涉嫌炒作不動產的女金主金德儀被控向地政士事務所借牌，利用人頭進行不動產假交易，以虛增貸款人所得清單、拉高不動產成交價等方式，向彰化銀行大台北地區3間分行詐貸2億多元；金女等13名共犯，已於去年9月起訴，至於被當作貸款人頭戶的吳靜怜今天被通緝到案，台北地檢署訊後諭令限制住居。

檢調獲報，金德儀涉嫌向不知情的代書借牌，租用其事務所辦公，另找人頭充當不動產交易的買、賣雙方，趁房市2012年12月至2014年10月，呈多頭走勢時，進行不動產假交易。

檢方調查，金德儀等被告涉利用不實的私人公司扣繳憑單，虛增貸款者的所得資料，使銀行誤判而增加放款成數；有貸款者年薪約30多萬元，卻被灌水虛增至150萬至200萬元。

金女去年落網後被羈押禁見4個月，她庭訊時認罪，去年9月被依違反銀行法等罪起訴，案件移審台北地院後，金女獲法官裁定130萬元交保，並限制出境、出海及住居。

檢調調查，金德儀等被告涉嫌向銀行貸得超過不動產市價的金額後，再利用前兩年只須繳息不還本的寬限期，繳交不到兩年就不還款，讓銀行低價法拍擔保品抵債；全案擔保品共11戶不動產，分布在台北市南港、新北市新店、淡水及桃園等地，每戶市價約千萬元，成交價竟被灌水至2000多萬元，共詐貸2億多元。

全案經彰銀內部審核發現疑點，主動舉發提告才曝光；去年5月，北檢指揮調查局北部地區機動站，兵分15路搜索並約談金德儀等25人到案，至於被當作貸款人頭戶的吳靜怜，直到今天才被通緝到案。