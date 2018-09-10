攻擊憲兵營花又辱警收押 莽漢還曾大鬧圓山飯店

2018-09-10 18:16

〔記者錢利忠／台北報導〕疑似精神異常的53歲林姓男子，上週四假借問路，卻拿香蕉刀攻擊有「憲兵營花」之稱的總統府女憲兵，訊後籌不出1萬元保金，獲改諭令限制出居釋回；前晚（8日）他又跑到KTV鬧事，並對員警爆粗口，再被依妨害公務罪法辦，台北地檢署聲押他獲准；據悉，林男常酒後鬧事，今年5月才因大鬧圓山大飯店嗆警而被依妨害公務罪起訴。

檢方調查，老家在台南永康的林男，多年前北上打零工，之後在新北市一家環保公司上班，並入住公司宿舍，但本月6日他因攻擊總統府女憲兵被限制住居後，公司老闆擔心他下次不知又會闖下什麼大禍，便不願意再收留他。

未料，林男的老闆才剛要趕他走，前晚林男就用2張紙寫遺書，上頭寫著「耶和華…」等字眼，但字句中毫無邏輯，他還留話給老闆，指若他發生不測，記得將他的遺書轉交給總統蔡英文，之後他邊開走公司貨車，前去位於北市復興北路上的星聚點KTV鬧事。

檢警調查，林男不僅恐嚇店員，還拿插旗幟的底座朝KTV大門強化玻璃狠砸，所幸玻璃沒破，也沒人受傷，北市中山警分局員警獲報到場，他竟又嗆員警「X」，因而再次被依妨害公務罪法辦。

林男庭訊時否認鬧事，辯稱他之前曾在星聚點發生消費糾紛，他才會到場理論，因身上沒錢無法搭車，便開走公司貨車；由於他已被老闆趕出宿舍，檢方問他目前住在哪裡？他竟回說：「四海為家」。

檢方調查，林男已非首次鬧事，早在今年5月，他就曾跑到圓山大飯店鬧場，並與趕來的員警爆發衝突，最後被依妨害公務罪起訴並聲請簡易判決處刑；除此案外，他還犯下多起吃霸王餐的案件，包括台北及他的家鄉台南，都有他白吃白喝被控詐欺的紀錄。

由於林男頻繁鬧事，庭訊時又自稱「四海為家」，檢方考量他居無定所，且視其前案紀錄，認為這次若再將他釋回，恐有再犯之虞，因而將他聲押獲准。