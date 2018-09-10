「勞力士之狼」李國生對獄友襲臀 強制猥褻起訴

2018-09-10 17:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕真是狼性不改！曾遭九度判死後改判無期徒刑的新竹勞力士之狼李國生，死裡逃生卻不知悔過，6年前假釋出獄後當皮條客再遭判刑。他2015年剪掉電子腳鐐，以點痣、增胖、戴眼鏡易容，並持偽造證件逃亡，直到因車禍遭警緝捕才落網，在新竹監獄服刑2年，竟對同寢的獄友狂摳屁股，被害人隔日因悶悶不樂，經獄方調閱監視器才發現李國生再犯，檢方依強制猥褻罪將他起訴。

檢方調查，李國生（45歲）14年前專挑戴勞力士名表的酒家女下手，包場再洗劫，其中有3女遭性侵，李遭被判無期徒刑定讞，強制治療3年後再入獄服刑，因有高度再犯之虞，2011年假釋後被戴上電子腳鐐。

李男在2013年當皮條客遭判刑5個月，假釋遭撤銷，觀護人2015年以更換腳鐐電池為由，欲將他押回執行殘刑25年。但風聲走漏，李男開始逃亡，他除點掉嘴角的痣，又買下二手賓士車登記女友名下，另準備兩輛二手代步車躲避查緝。

李嫌剪斷電子腳鐐後，拿自己照片、冒用鄭男身分補辦身分證，更增胖、蓄鬍留頭髮與戴眼鏡，在竹北及新豐租下工寮躲藏，期間也曾前往女友湖口老家避難，生活費全靠女友金援。

警方當時發現李男駕駛賓士車，載女友與女友小孩出沒竹北三民路，追捕過程中，李嫌撞翻等紅燈的休旅車和一輛機車，賓士車側翻，李男受困車內就逮，被送入新竹監獄服刑。

服刑2年多的李男，5月間與其他囚友同睡時，竟手伸進1名獄友的棉被，不斷撫摸屁股，讓被害人不斷搖動屁股，被害人也擔心大叫影響到自已假釋分數，不敢大聲求救，遭強制猥褻得逞。

被害人隔晨起床心情低落，獄方主管察覺有異，經詢問被害人才透露遭李男襲臀。李男聲稱無辜，是怕對方屁股睡到頭上，才不小心碰到對方屁股。不過檢方調監視器勘驗，發現李男襲臀時間持續數分鐘，不採信其說法，全案依強制猥褻罪嫌起訴。