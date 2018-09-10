看板空姐遭解雇提告 法官卻挺航空公司

2018-09-10 16:53

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空2015年桌曆空姐楊惠棻，去年因請生理假違反規定、被記1支申誡；她事後在空姐間的LINE群組抱怨「管他去屎的指休我也要請假」、「讓他開天窗」等語，遭資方認為惡意煽動集體請假、予以解聘。不服的楊提告確認僱傭關係存在訟訴；但台北地院依據楊曾在群組內提到「媽的竟然無法開天窗」，認定違反遠航懲處規範，駁回請求，可上訴。

身材高挑的楊女2014年7月進入遠航，也因臉蛋可人，成為公司看板空姐之一，同時是2015年公司桌曆人選及人形立板。

楊女提告指，去年10月2日因身體不適欲臨時請生理假，主管卻質疑她未按規定、開工前90分鐘才提出假單，依規定懲處申誡1支；她才會在LINE群組內抱怨，「幹！我起來看到超氣．．．」、「管他去屎的指休．．．讓他開天窗…」等語，語畢前也傳「媽的竟然無法開天窗」。

遠航知情後選在隔月17日解雇楊女，且在通知中直指楊「以虛偽不實之理由惡意請假，企圖讓航班缺員，無法起飛，造成公司商譽、財物受損，並罔顧旅客權益，此等重大不當行為，嚴重撕裂勞雇關係之信賴」。

不甘丟工作的楊女在書狀內說，「開天窗」僅是戲謔、閒聊、情緒性用詞，想請假的確也是身體不適，且遠航僅因「開天窗」就解雇她，形同「文字獄」，因而請求認定公司非法解雇，還要支付她自解雇起至復職日之每月3萬6695元薪資；此外，因這次失業也導致她與男友婚事暫停、害她心情不佳，同時索賠精神慰撫金50萬元。

遠航則辯，楊女明知在沒有待命組員情況下，一旦少一名空服員將導致班機停飛，卻未在規定時間內請假；而當日雖由主管代為執行楊的勤務，「但若調派不及，將影響4航班、489名旅客權益」；另外，楊也被公司認「只關心自己情緒、權益與義氣」，卻對自身行為可能導致的重大損害與風險卻不以為意、對工作無責任感，已明確構成公司內部工作規則明定之「重大違紀」情形。

遠航重申，為管理旗下上千名員工、公司很重視內部秩序，若任由楊女違紀卻不懲處，將導致其他員工有樣學樣，因而選擇解雇。

法官認為，遠航內部工作規則已明定，員工一旦有「造謠生事、煽動非法集體休假、怠工、擾亂工作場所秩序、其他重大過失或不當行為，而有損飛行安全、公司管理權之行為」，經審議核定就可解雇；再參酌楊女LINE內容，認定她確實利用生理假手段、違反工作規則，基於解雇有理、駁回所有請求。