警察幫她找回第1份薪水 越籍移工比手畫腳道謝

員警透過監視器，查到計程車車牌，進而尋獲阮氏的皮夾。記者張瑞楨翻攝）

2018-09-10 17:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕剛來台灣工作不久的越籍女移工阮氏，搭計程車時不慎掉落皮夾，剛領到的2萬多元薪資與居留證件遺失，慌張跑進派出所求救，卻又忘記搭計程車的正確時間，原本想大概找不回來了，沒想到熱心的警察積極替她調閱監視器，花4天時間找回遺失的皮夾，讓這名外籍移工又驚又喜，比手畫腳說「台灣的警察好棒！」。

本月5日傍晚，38歲阮氏慌張地跑進台中市政府警察局第二分局立人派出所，不太會講中文的她，對警察比手畫腳描述案情，精通英文的警員周明儀趕緊上前詢問，阮氏卻不太會講英文，周員只好耐心的跟她用「肢體語言」溝通，得知阮女剛從越南來到台灣工作， 5日上午從台中市太平區，搭計程車返回中市北區雇主家中，沒想到下午發現皮夾不見，裡面有剛領到的第一筆薪水2萬餘元與居留證件。

阮氏趕緊跑到立人派出所求救，她已無找回失金的信心，她強調，現金遺失沒關係，再賺就有了，只希望能找回居留證，因為沒有居留證，會非常的麻煩，周員了解後，研判皮夾應該是不慎掉在計程車上，進一步詢問她搭乘計程車的時間、地點，阮氏卻忘記正確時間地點。

警方調閱監視器，沒有見到計程車，阮女顯得失望，周員提議說，可以詢問附近鄰居的監視器，是否拍攝相關畫面，警方花了4天，透過附近居民監視器，查到計程車車號，找到司機時，發現皮夾還原封不動留在計程車上，司機也很熱心地幫忙將皮夾送回派出所，讓原本焦急的阮女放下心中大石頭，比手畫腳向周員道謝「台灣警察好棒！」，讓她的皮夾失而復得，她不用重辦居留證件，也能順利將到台灣賺的第一份薪水寄回給越南的家人。