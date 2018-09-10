現場曝光！中鋼煉鋼廠1死2傷 耐火磚崩塌墜落滿地

中鋼煉鋼廠1死2傷現場曝光，滿地墜落的耐火磚，造成當時在此處的工人1死2傷。（民眾提供）

2018-09-10 16:50

首次上稿 16:00

更新時間 16:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄中鋼煉鋼廠今午發生1死2傷工安意外，勞工局勞檢處立即現勘，初步研判意外原因是工人敲修耐火磚，造成大片耐火磚自3.3公尺高度牆壁脫落，重砸3名施工人員，自真空槽墜落地面，勞檢處已勒令該工程停工，對中鋼裁處最高15萬元；承攬人日高工程實業股份有限公司裁處3萬元，再承攬人翔昇工程行移送地檢署偵辦。

中鋼今午11時進行煉鋼廠防火磚吊掛，疑因耐火磚墜落砸傷3名包商工人，57歲吳姓工人送醫時已無生命跡象，另2人仍在急救中，高雄勞檢處獲報趕往調查，並繪製工安意外現場圖，初步研判是工人敲打壁面時，大片耐火磚掉落砸中工人。

勞檢處表示，真空脫氣處理槽主要為鋼液調質用途，直徑約3公尺、高8公尺圓柱體，內壁鋪排每塊13公斤的耐火磚，使用期限必須定期更換，3名工人於下座進行槽體焊接前置作業，耐火磚尚未更新，就因工人敲打壁面時崩塌，已令中鋼停止該工程施工。

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中鋼真空槽耐火磚脫落釀1死2傷 高市府勒令停工

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