餓慌了？女子偷泡麵解飢 猛咬超商店長手臂

2018-09-10 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40歲劉姓女子，因失業沒錢而飢餓難耐，跑到超商偷價值63元的泡麵與罐頭解飢，被超商店長發現報警，劉女情緒大發，突然猛咬店長手臂一口，不過，店長得知她是飢寒起盜心，同情她的遭遇，不追究咬人的傷害罪，連竊盜罪也不想告了，不過，竊盜是非告訴乃論之罪，警方雖依竊盜罪移送法辦，卻也告知劉女，生活困難可撥打「1957」福利諮詢專線，或請警方協助通報市府給予協助，不能再犯法。

中市警局第四分局南屯派出所警員林毓敏、陳冠宏，日前接獲南屯區某超商報案，指稱有人偷竊，員警馳抵調查發現，劉女進入超商時，先佯裝選購商品，在店內繞了一圈，店長卻從監視器中，發現她竊取泡麵1包及玉筍罐頭1罐，價值63元，放入隨身的背包內，店長立即向警方報案。

員警在劉女背包內查獲贓物，劉女也坦承偷竊，不料，員警以現行犯逮捕時，壯碩的她卻情緒大發，抗拒逮捕，店長向前幫忙，手臂被劉女猛咬一口，眾人費了一番功夫才將她帶上巡邏車。

劉女警訊中表示，她實在是因餓到受不了，加上近日求職不順，才起了貪念，到超商拿泡麵及罐頭充飢，店長得知後深感同情，對於傷害與竊盜罪，都不提出告訴，不過，因竊盜罪屬於非告訴乃論之罪，員警仍須將她辦。

南屯派出所所長周景彬表示，民眾生活上若遭遇變故，可尋求社會救助管道，例如「1957」福利諮詢專線，警察亦會協助通報社會局、鄉公所申請急難救助，劉女雖然其情可憫，但因涉及不法，仍須依法究辦，此案例可供殷鑑。