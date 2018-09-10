元配被小三嗆 外遇男散佈小三裸照竟稱「保護配偶」

2018-09-10 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚的張姓男子與檳榔西施小芳有染，小芳想分手，張男卻持續糾纏，小芳氣得向元配告狀，卻又揶揄元配「妳無法滿足他」、「遜咖的技術」，張男遂將小芳裸照上傳網路，並威脅要把小芳裸照公布於各大色情網站，法院審理時，他辯稱動機是「保護配偶」，阻止小芳騷擾其妻，法官認為辯詞違反常理，依散布猥褻影像罪與恐嚇罪，各判張男6月徒刑，可易科罰金，合併執行10月徒刑確定。

判決書指出，張男已婚並育有子女，卻於2016年間與檳榔西施小芳（化名）交往，小芳想分手，張男卻繼續糾纏，且有狂打電話，猛傳訊息，於小芳住處或檳榔攤站崗等誇張行為，小芳受不了糾纏，同年12月底至翌年2月間，傳訊息給張男元配，除了告狀之外，還希望元配約束張男，包括「妳就不能叫他不要一直來煩我」、「你老公賤骨頭，趕都趕不走」、「悲哀的張太太，你老公又來我的店旁邊站崗」。

不過，小芳狀告之餘，卻又以兩性之事揶揄元配，包括「妳無法滿足他」、「他很愛亂叫老婆，噁心」、「以妳遜咖的技術，只能鬼吼鬼叫」、「妳對他的吸引力，就這麼差嗎？」，張男得知後，2017年2月間，將小芳的裸照5張，上傳到有139成員的LINE群組「18成人豬式會社2 」，指稱小芳是妓女，又威脅小芳要把裸照貼到各大色情網站，「妳的檳榔生意如果火紅，不要忘了要感謝我」、「經紀公司找妳演出，也不要忘了感謝我」。

台中地院審理時，張男辯稱動機是「保護配偶」，阻止小芳繼續騷擾其妻，法官認為，小芳雖揶揄元配，本意仍是希望元配約束張男的誇張行為，張男辯詞違反常理，依散布猥褻影像罪與恐嚇危害安全罪，各判6月徒刑，可易科罰金，合併執行10月徒刑，張男上訴二審，仍堅持「保護配偶」，台中高分院仍不採信，駁回上訴，全案判決確定。