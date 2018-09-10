侄子自稱父沒分到遺產 前議員曾文振發聲明：並非事實

2018-09-10 15:20

〔記者王定傳／新北報導〕前台北縣議員（改制前）曾文振的侄子曾煥棨，去年間闖進堂兄弟曾煥廷的建設公司建案地下室內，拿電鑽在樑柱上鑽了400多個孔洞，犯後供稱因不滿曾文振將繼承的遺產投資賠光才犯案，曾文振今發出聲明表示，根本並無遺產問題，實際上是曾煥棨向他借款不成，心生不滿破壞建築物，假述遺產為藉口。

據了解，曾文堅與曾文振是兄弟，被告的曾煥棨與曾文振之子曾煥廷及現任新北市議員曾煥嘉為堂兄弟關係；這次被害的建設公司名為國宸，負責人是曾煥廷，建案名稱為「府中晶品」，地點在板橋四川路一段。

根據法院判決書指出，去年8月，曾煥棨因聽聞曾文振將繼承的遺產投資賠付迨盡，致父親無法分得遺產，心生不滿，於隔月20日，夥同海姓、邵姓及綽號「小胖」的男子，闖進建案大樓地下室，對著樑柱鑽了400多個孔洞。國宸建設獲知後提告，並稱花了50萬元修繕，曾煥棨坦承犯行，檢方起訴並聲請簡易判決處刑，法官依毀損他人物品罪，判曾煥棨6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

曾文振今發出聲明指出，曾煥棨向檢方自稱的犯罪動機，也就是遺產問題，根本並無此事；實際上，曾文堅向曾文振借貸1億多元、曾煥棨借貸2900萬，而後還要借貸7000萬處理其他債務，因遭曾文振拒絕借款，曾煥棨因而心生不滿，挾怨報復，破壞建築物假述遺產為藉口，行恐嚇之實。