向人妻借衛生紙起淫念 帶電擊棒入屋上床電她襲胸

2018-09-10 14:20

〔記者張文川／台北報導〕高雄市40歲性侵累犯江文吉，去年5月清晨騎車時肚子痛，隨機向路邊民宅的人妻借衛生紙，意外探知人妻與幼子獨處後，持電擊棒侵入人妻房間意圖性侵，人妻驚醒後大叫反抗，江男逃離現場，警方循線逮捕江男；最高法院今依攜帶兇器侵入住宅強制猥褻罪，將他判刑3年9月定讞。

判決指出，江男曾因妨害性自主罪被判刑7年6月，2013年刑滿出獄，去年5月13日清晨6時許，他騎機車經高市鳥松區一戶民宅前，因肚子痛，隨機找一家路邊民宅借衛生紙，38歲人妻在睡夢中被吵醒，好心開門遞給他一包衛生紙，告知他用完後放在門口機車上就好，轉頭回房睡覺。

江男見人妻頗具姿色，探知屋內只住她和1名幼子後，竟萌生邪念，輕推房門發現沒上鎖，順勢摸入人妻房間，見人妻熟睡，竟以電擊棒電擊被害人，被害人驚醒驚聲尖叫並極力反抗，江男用電擊棒威脅人妻，跪坐在她大腿上伸手亂摸，人妻抵死不從，江男擔心驚動左鄰右舍，匆忙逃離現場，警方事後循線逮人。

江男辯稱因房門未鎖才入屋，目的只是要還衛生紙，但被害人嚇到一直喊救命，他一時害怕才會跪坐在她大腿上，電她是想制止她亂叫，過程中不小心碰到她胸部，不是故意要猥褻。

一審橋頭地院認為江男辯詞違反常情，且是性侵累犯，隨身携帶有攻擊性的電擊棒伺機犯案，因此從重量刑，判刑4年半；二審時江男與被害人和解，並先行賠償7萬元，獲改判3年9月；最高法院今駁回上訴，全案定讞。