自摔互嗆過程影片曝光 男坦承激動但嫌警超過

事發現場。（記者蔡宗憲發攝）

2018-09-10 15:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮內昨天下午發生一起自摔車禍意外，一名騎機車載著小孩的中年男子，在恆春中山路不明原因自摔，後續男子及父親與三名員警大聲「溝通」，引來不少民眾同情正妹女警，剛剛過程影片也全數曝光；這名摔車的呂姓男子受訪強調，擔心孩子摔車受傷，當時情緒確實過於激動，但員警兇狠態度實在超過；恆春警副分局長林明泉強調，員警受到當事人影響，執勤態度確實有些激動，內部會要求檢討改進，也呼籲民眾遇到車禍事件冷靜處理。

車禍過程影片中，看到直行的女騎士到路口時，看到突然左轉的呂姓父子三人，緊急煞車停住，呂男瞬間滑到摔車倒地，女騎士連忙下車查看並扶起孩子，後續員警到場後，雙方情緒都相當激動，加上呂男的父親到場了解，衍生出後續互相大聲咆嘯的狀況。

因大聲與女警李怡茹咆嘯被罵翻的呂姓男子，受訪時強調「因為擔心孩子受傷情況，當時理智線斷了，這點願意認錯。」但對方女騎士一下車就強調「沒有騎很快」來撇清責任，讓他相當不能接受，加上員警到場後處理過程便包圍對他大聲，父親看到才會跑過來幫忙，後續也有議員助理幫忙協調，「在恆春住超過50年，絕非仗勢欺人之輩。」

第一時間曝光的影片中，可以看到男子的家人現場幾度囂張嗆聲「叫棟啊（指恆春鎮長盧玉棟）來啊！」、「你給我叫分局長來！」氣的員警也大聲回擊「我們警方在處理，你在兇什麼」，這名男子家人不甘示弱，甚至揮舞雙手試圖碰觸執法員警。

前往處理的女警李怡茹表示，男子一開始說小朋友受傷，她詢問要不要幫忙叫救護車，他說可以自己送；沒想到在跟對方了解始末的時候，遭指控影響摔車的女駕駛表示沒有撞到，中年男子就一直大聲插話，說「沒撞到都受傷了，連一句對不起都沒有！」

李怡茹說，男子接著開始歇斯底里對員警大小聲，又質疑警方不幫他處理 ，在等交通處理小組來的同時，他就一直歇斯底里說警方怠惰之類，後來他家人來，講沒幾句就揮舞雙手試圖碰觸其他員警，她才會如此生氣，事故原因都交由交通小組釐清，但「口氣大小聲我可以忍，但污辱警方不處理、還試圖碰觸員警，就是不行！」。

恆春警副分局長林明泉強調，員警受到當事人影響，執勤態度確實有些激動，內部會要求檢討改進，也呼籲民眾遇到車禍事件冷靜處理，切勿因為事發後情緒激動影響處理員警，無端吃上「妨礙公務」刑責。

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