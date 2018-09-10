認罪注射安毒 藝人江俊翰3萬交保含淚鞠躬道歉

今天下午1點半，江俊翰繳交3萬元保釋金後，眼眶泛淚數度向大眾鞠躬道歉。（記者錢利忠攝）

2018-09-10 14:00

〔記者錢利忠／台北報導〕在民視8點檔《大時代》中扮演「李承淵」的46歲藝人江俊翰，今天清晨6點多駕駛白色保時捷休旅車，駛經台北市武昌街、康定路口時，因沒繫安全帶被警方攔查，進而被發現駕駛座中央扶手處有1支注射過的針筒，被依毒品罪移送台北地檢署複訊；今天下午1點半，他繳交3萬元保釋金後，眼眶泛淚數度向大眾鞠躬道歉。

江俊翰今天下午訊後受訪時，數度對著媒體鏡頭鞠躬道歉，並表示：「對不起，浪費社會資源，做了很不好的示範，我只有道歉還是道歉，對不起！」

江俊翰在《大時代》中飾演上海富家公子「李承淵」，深愛江祖平所飾演的「楊幸美」，卻因落海失去記憶，與初戀情人失散，另娶了陳妍安所飾演的富家千金「孫如貞」，「楊幸美」也另嫁給江俊翰劇中結拜兄弟「Gino」，四角虐心戀情讓戲迷直呼不捨。

今天清晨6點多，江俊翰獨自開車行經北市武昌街、康定路口時，因沒繫安全帶被巡邏員警攔查，警方從他的駕駛座中央扶手處發現針筒，質疑他涉施用毒品，將他帶至派出所進行調查，他承認施用安毒，情緒一度激動，表示十分後悔。因「毒駕」另涉公共危險罪，將待他驗尿結果出爐後，進一步釐清他是否涉吸毒開車。

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