「生1個小孩100萬」 雲林紡織大亨3度對女移工伸狼爪

雲林縣一名劉姓紡織廠負責人涉嫌在2015至2016年間，3次對越南籍移工小花（化名）伸出狼爪。示意圖。（資料照）

2018-09-10 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣一名劉姓紡織廠負責人涉嫌在2015至2016年間，3度對越南籍移工小花（化名）伸出狼爪。雲林地院日前依強制性交未遂、強制猥褻等罪，合併判處劉男有期徒刑5年2月。

綜合媒體報導，判決書指出，小花2015年支付仲介6300美元（約新台幣19.5萬元），至劉男管理的紡織工廠工作。進公司半年後，便被分派到劉男家中做家事，沒想到同年11月，劉男竟在公司餐廳內對她伸出狼爪，強行壓制小花雙手、並企圖使她的臀部靠近自己猥褻得逞。

然而劉男並未罷休，之後更在辦公室內對小花強吻、襲胸，但未性侵得逞。2016年劉男又再度在公司強行抱住小花，強制猥褻得逞。

小花在偵訊時透露，劉男不僅對她伸出狼爪，還提出「做愛一次5千」、「生一個小孩100萬」的價碼要求和她發生關係，多次向仲介投訴後仍沒有結果，直至今年4月逃離仲介公司，才鼓起勇氣提告。

劉男的律師團在雲林地院審理期間，提出了14項疑點，反控該案為勞資糾紛，卻因公司內有證人目擊劉男「伸狼爪」的行徑，而不被法官採信。法官認為劉男是因「性慾衝腦」，才會接連犯下3次罪行，且無悔意，最後依強制猥褻2罪、強制性交未遂罪共3罪，合併判處劉男5年2個月有期徒刑，全案可上訴。