涉詐領230萬元購買家電私用 南大1教授與廠商交保

檢調查扣台南大學黃姓教授涉詐領研究費買來私用的家電設備。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-10 13:13

〔記者王俊忠／台南報導〕南檢偵辦台南大學黃姓教授涉嫌詐領研究計畫補助費購買私人家電，檢察官王聖豪日前指揮台南市調處搜索黃姓教授、廠商等營業據點13處，傳訊被告、證人共9人，認為被告黃姓教授、呂姓廠商等人涉犯詐欺、業務登載不實文書及違反商業會計法等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知黃姓教授交保30萬元、呂姓廠商交保10萬元，鄭姓廠商則請回。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶表示，本案是調查局南市調查處接獲情資後，於今年7月間報請南檢指派王聖豪檢察官指揮偵辦，經檢察官指揮調查官先行調閱相關資料分析後，於9月6日同步執行搜索，扣得相關文件及黃姓教授以研究計畫經費購買的私人家電等物品。

檢察官訊問後認為黃教授從2016年起利用擔任科技部、工研院等相關研究計畫案主持人的機會，浮報虛列採購經費，詐領研究計畫補助費共約230餘萬元，被告黃教授、呂姓、鄭姓廠商等人涉犯詐欺、業務登載不實文書及違反商業會計法等罪嫌重大，分別諭知交保或請回。

檢調專案小組將依扣案資料持續追查本案實際犯罪所得及有無其他共犯。

檢調查扣台南大學黃姓教授涉詐領研究費買來私用的家電設備。（記者王俊忠翻攝）