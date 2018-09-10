曾雅妮叔叔涉勾結台電工程師盜油 70萬元交保

2018-09-10 12:37

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋檢與廉政署南調組今天宣布偵破台電興達發電廠內部工程師，涉嫌勾結貨運公司竊取柴油，檢調6日當場在興達電廠內，查扣貨運公司2部油罐車價值46萬多元柴油1萬7千多公升，將涉案吳姓工程師、永有全貨運負責人曾茂昭等5名嫌犯帶回偵訊，吳、曾坦承犯行，分別以50、70萬元交保候傳，而曾茂昭竟為高球名將曾雅妮的叔叔。

檢方查出，曾茂昭家族經營油行，位於桃園龜山區，吳曾因欠稅遭行政執行署收管3個月。

檢方調查，永有全貨運公司標下興達發電廠發包之「2018年高級柴油轉運興達發電廠工作」，負責將台電公司通霄廠之柴油運輸至興達發電廠，由興達發電廠燃料組機械吳姓工程師負責驗收業務。

吳前後涉嫌收取70萬元賄款，自今年7月間，配合永有全貨運之司機駕駛油罐車至興達發電廠卸油之時機，由司機將部分應卸下之柴油偷存入油罐車內，再由吳協助出具不實過磅資料，放行司機駕駛油罐車離去，載運回貨運公司儲油槽變賣牟利。

吳經專案小組掌握確切證據，見時機成熟，於9月6日至興達發電廠發動搜索，當場在李姓、盧姓司機所駕駛之2部油罐車內查扣遭偷運之柴油1萬7050公升（市價共46萬5465 元）。全案將持續追查有無其他人員涉案、竊取油品之數量及油品之銷贓管道。