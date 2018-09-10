贓車被圍衝出死巷撞警車 勇警破窗割傷掛彩

劉男開贓車進死巷被警方擋下。（記者李容萍翻攝）

2018-09-10 12:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局中興派出所警員羅駿宏、董倢亨，9日凌晨巡邏行經龍潭區中豐路與龍平路1107巷口時，發現一輛紅色自小客車看見警車經過時刻意靠邊閃躲，佯裝讓車後加速駛離，2警直覺有異緊跟，查詢後發現該車是失竊車輛，隨即通報線上警網攔截圍捕，但該車不慎駛入死巷、拒絕停車受檢，過程中還猛烈衝撞警車，2警隨即先以警車擋住，羅員見情況危急而以車窗擊破器擊破車窗。

開車的41歲劉姓男子及車內45歲傅姓女子，見2警鍥而不捨追捕只好乖乖就逮，而逮捕過程中，劉男因開車衝撞警車，造成肩膀舊傷鋼釘脫落，經送醫治療後無礙，羅員也因遭碎裂車窗割傷左手腕、血流不止，由同事載送醫縫了5針後無大礙。

警訊中，劉、傅2人坦承車輛是從新竹地區偷竊後開往桃園龍潭，警方訊後依竊盜、妨害公務、毀損公物、傷害等罪將2人移送法辦，另持續追查有無涉及其他刑案。

龍潭警分局分局長郭森永10日慰勉2勇警不顧安危，奮力追捕嫌犯到案，並強調為淨化選前治安，警方查緝打擊各類非法犯罪，對於在深夜易發生各類犯罪情事時段已加強威力掃蕩勤務，民眾若發現不法情事，可就近向警察機關報案，共同打擊犯罪。（13:09更新）