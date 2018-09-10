債主糾眾強押債務人談判 9人全判關

2018-09-10 12:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對謝姓夫妻及王姓女子與黎、廖姓男子2人之間有債務糾紛，但欠錢的2人避不見面，債權人以提出告訴方式，強逼對方出面處理。黎、廖2人離開基隆地檢署時，謝男找來其他友人，當街攔車，硬是將債務人強行帶走談判。警方獲報將人救出，並將謝男等人移送法辦。基隆地方法院審理後，判處謝男等9人3到6個月不等徒刑。

謝妻向檢警表示，自己借給黎男利息含本金3千萬元，後來再向王女借了950萬元給他，換得廖男4張1300萬元的本票，但對方從此避不見面，索討無門，只好對黎、廖提告，逼他們出來面對。

檢警調查，謝男趁著黎、廖二人現身時，找來6名友人在地檢署外面等候，等2人開車離開地檢署時，再進行圍捕。謝男在基隆女中前將機車橫放在廖男駕駛的車前阻礙，兩人離開，兩側再由找來助陣的友人打破車窗，將2人帶往位於安樂區某家咖啡店談判。

謝男於談判時，還對著黎、廖2人表示「我要用我的命跟你們全家拼」，恐嚇2人。

法官認為，謝男等人已觸犯妨害自由等罪，判處謝男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，謝妻則判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，王姓女子則判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；另負責幫忙押人的曾、康、陳及吳姓男子，分別判處4到6個月徒刑，均得易科罰金。