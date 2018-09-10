民視《大時代》「李承淵」涉施打毒品 3萬元交保

藝人江俊翰涉嫌施打安非他命毒品，今早11點半被依毒品罪移送台北地檢署複訊，被問到為何要吸毒，他眼眶泛淚哽咽。（記者錢利忠攝）

2018-09-10 13:10

首次上稿 12:06

更新時間 13:10

〔記者錢利忠／台北報導〕在民視8點檔《大時代》中扮演「李承淵」的46歲藝人江俊翰（本名廖文豪），今天清晨6點多駕駛白色保時捷休旅車，駛經台北市武昌街、康定路口時，因沒繫安全帶被警方攔查，進而被發現駕駛座中央扶手處有1支注射過的針筒，他承認施打安非他命毒品，今早11點半被依涉毒品罪移送台北地檢署複訊，被問到為何要吸毒，他眼眶泛淚哽咽；今天下午1點訊後，江俊翰被諭令3萬元交保。

江俊翰在《大時代》中飾演上海富家公子「李承淵」，深愛江祖平所飾演的「楊幸美」，卻因落海失去記憶，與初戀情人失散，另娶了陳妍安所飾演的富家千金「孫如貞」，「楊幸美」也另嫁給江俊翰劇中結拜兄弟「Gino」，四角虐心戀情讓戲迷直呼不捨。

今天清晨6點多，江俊翰獨自開車行經北市武昌街、康定路口時，因沒繫安全帶被巡邏員警攔查，警方從他的駕駛座中央扶手處發現針筒，質疑他涉施用毒品，將他帶至派出所進行調查，他承認施用安毒，情緒一度激動，表示十分後悔。因「毒駕」另涉公共危險罪，將待他驗尿結果出爐後，進一步釐清他是否涉吸毒開車。

江俊翰警詢時指出，他是透過網友取得毒品，今早5點多他將車停於環河南路的路旁，在車內施打毒品；他還自白指自己上一次施打毒品是在今年6月。

江俊翰本名廖文豪，曾是男子團體「三片吐司」成員，藝名原為姜冠豪，但他在2007年涉嫌參與毒趴被逮，沉寂一段時間才改名「江俊翰」復出，演出不少鄉土劇而漸漸走紅，沒想到如今又因吸毒被逮。

江俊翰演出《大時代》期間，為減齡飾演20幾歲的角色，下了不少苦功，狂減8公斤體重，此外，他還為戲吃足苦頭，除曬黑2個色階外，倒在草地上還被蟲咬，腰部起疹子全身極癢無比，拍完戲立刻直奔醫院打針治療。

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