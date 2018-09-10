網購中國火腿腸寄到家 沒吃到還被起訴

2018-09-10 12:01

［記者楊政郡／台中報導］從掏寶網買東西要注意！有些禁止輸入的檢疫物，如肉乾、肉鬆等製品，如隨身攜帶入境只要沒入及罰款就好，如果是從掏寶網訂購運輸入境，是有刑事責任。莊女從掏寶網訂購一包中國製產的火腿腸（約人民幣288元），被依違反動物傳染病防治條例起訴。

民眾帶部分都知道，活的動植物必須申請檢疫許可才能入關，但許多加工動物製品也需檢疫，必需經許可且檢疫才能入關，如動物肉類（新鮮、冷藏、冷凍及經煮熟者，含真空包裝者）：牛、羊、鹿、猪、馬、驢、騾、雞、鴨、鵝、火雞、鴿、鵪鶉、鴕鳥、鼠、袋鼠… 等肉類。 加工肉類（含真空包裝者）：乾燥或醃製肉類，如肉乾、肉鬆、肉燕皮、酸肉、香腸、臘肉、熱狗、火腿、鴨腎、雞翅、鳳爪… 等。內餡含肉產品，如肉粽、肉包、肉捲、牛肉丸、貢丸、精肉團、水餃、披薩、月餅、杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蛋捲、肉鬆蝦餅、含肉機上餐食或餐盒… 等。含肉之液態湯類、含肉夾餡粉條等，肉眼可明確辨認內含肉類、雜碎（如肉塊、絞肉、火腿、培根、香腸、肉乾、肉鬆等）者。

上述商品，民眾極容易在掏寶網買到，但民眾在中國地區購買後攜帶入境，被海關查獲沒入及罰款3000至1萬5000元了事，屬於行政處罰。

而網路購物已是流行新趨勢，很多台灣民眾在掏寶網上購物，直接寄送到府，但是殊不知上述這些東西，只要是經由寄送入境，不管數量多寡，不但商品被沒入，還要直接移送法辦，該案李女就是買了一包火腿腸（約人民幣288元），就被移送法辦，是七年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，民眾不得不小心。