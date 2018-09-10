跟女網友上床「各蓋」棉被 隔衣摸她雙乳、蹭下體判賠1萬

2018-09-10 11:29

［記者楊政郡／台中報導］「阿美」接到網友李男電話，同意讓李男來借宿一宿，但李男嫌地板髒，同意讓他上床來各蓋一張被，「阿美」自己服用有鎮定安眠效果之抗癲癇藥入睡，沒想到半夜李男手來腳來，隔衣撫摸胸部、以膝蓋隔褲磨蹭下體，動作太大驚醒「阿美」，事後李男賠償1萬元和解，法官依乘機猥褻罪判6月徒刑，緩刑2年。

判決書指出，李男與「阿美」（已滿19歲）是網友關係。2017年11月21日晚間，李男因超過公司宿舍門禁時間，無法回宿，遂以臉書詢問「阿美」是否可借宿一晚，「阿美」同意，李男在翌日（即22日）凌晨零時許抵達中市沙鹿區「阿美」租屋處。

「阿美」要他自己睡地板，李男發現地板髒，還要擦地板才能鋪棉被，「阿美」仁心讓李男與其同睡床上，各蓋不同被子，聲明「楚河漢界」各睡各的，「阿美」也依平常習慣服用具有鎮定安眠效果之抗癲癇藥入睡。

但李男血氣方剛，美女鮮肉橫陳眼前，一時按捺不住，一開始只是輕輕的摸摸，怕吵醒「阿美」，後來還親吻嘴巴，見「阿美」好像睡死了，動作越作越大，撫摸胸部變成搓揉雙乳，又以膝蓋隔褲磨蹭「阿美」下體，但李男完全沉浸在愛撫的快感中，「阿美」服用鎮靜劑還是被吵醒，被吵醒後還睡眼惺忪，兩人兩眼相對，一夜沒有多說又各自睡去。

而李男自知理虧，事後傳了道歉簡訊給「阿美」，「阿美」則不甘受辱提告，兩人以1萬元和解，法官依乘機猥褻判6月徒刑，緩刑2年。