指點做偽證助陳哲男脫罪 高院前庭長李文成判刑6月本月執行

2018-09-10 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕總統府前副秘書長陳哲男，被控16年前向時任新偕中建設董事長梁柏薰收賄600萬元，允諾替梁擺平官司未果，梁潛逃出境隔海爆料，指時任高院刑事庭庭長李文成，指點商人楊振豐作偽證，企圖助陳脫困，李文成因而被判刑6月定讞，不可易科罰金；台北地檢署傳喚李文成於9月下旬執行，如獲准易服社會勞動，須服1080小時的清掃工作。

偽證罪為不得易科罰金之罪，但李文成仍可以聲請易服社會勞動方式替代入監，北檢執行科若准許他的聲請，依規定社會勞動6小時可折抵1日刑期，李判刑6月，換算應服90日社會勞動，另換算每日6小時勞動時間，共須服滿1080小時。

更三審判決指出，李文成當時擔任高院庭長，在知悉楊振豐欲作偽證時，僅因與陳哲男有情誼，竟替楊分析並教導作偽證，可責性高，因此判決有罪。

判決指出，梁柏薰於2002年涉華僑銀行超貸案、新偕中建設偽造文書等案，透過關係結識陳哲男，並在陳母過世時，送111萬元奠儀向陳哲男示好。陳哲男藉由安排時任總統陳水扁出席司法官訓練所的開訓典禮，讓梁相信他有能力關說司法，梁開立2張面額各300萬元的支票，請陳哲男幫忙擺平官司，但梁仍被判刑定讞。

梁潛逃出境後選在2004年3月總統大選前，召開記者會隔海爆料陳哲男是司法黃牛。陳哲男2005年找與梁有金錢往來的商人楊振豐碰面，並請高院庭長李文成到場指點楊如何作偽證，教導楊謊稱這筆600萬元是梁向楊調頭寸所借。

楊男一度推辭，但李文成分析說，如果將該支票指為楊和梁之間的金錢往來，檢調將不易查明，並作勢輕拍陳哲男的肩膀，指稱「如果楊先生（楊振豐）肯幫忙，那你就沒事」，楊男被說服，於檢方偵訊時宣稱借600萬元給梁，與陳哲男無關，檢方因此不起訴陳哲男。

梁2006年回台說明案情，檢方重啟調查傳訊楊，楊供出實情，楊透過認罪協商被判刑1年、緩刑4年定讞；陳哲男因收受梁賄賂遭判刑7年、褫奪公權5年定讞；李文成雖否認教唆偽證或幫助偽證，但更三審仍將他判刑6月。最高法院今年8月認定，更三審的判決理由與事實採認、法律適用，已詳述於判決中，沒有違背法令，駁回上訴確定。