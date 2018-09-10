夾娃娃機10元保證取物？！ 他花30元帶走3商品被控詐欺

2018-09-10 11:24

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市何姓男子去年10月28日戴著安全帽前往中壢區一處夾娃娃店，花30元帶走3個商品價值約1200元，業者葉姓男子指控，何男將「保證取物價格」異動為10元，才會花30元就得手3件商品，涉嫌詐欺。桃園地檢署調查後，因難以證明何男用何種方法變更保證取物價格，已予他不起訴處分。

葉男說，夾娃娃機台原來設定的保證取物價格為790元，若要調整價格，必須解鎖打開機台，從內部面板進行設定變更。但被何男用不明手法，將保證取物價格調整為10元，才能輕鬆花30元，就讓夾娃娃機台掉下2個動漫公仔、1個保冷杯。

葉男還抱怨，何男得手後，保證取物價格沒變更設定，就停留在10元，讓後續每個客人都只花10元，就能帶走1個商品，讓他蒙受嚴重損失。

何男坦承，剛開始玩時因機台吃錢，他才用力拍打，沒想到機台的保證取物價格就變為10元，讓原來已經離開的他，又動念跟女友借安全帽返回夾娃娃店內，花30元帶走3件商品。

檢方認為，何男拍打夾娃娃機台，固然可議，但他並未開鎖透過侵入面板來變更保證取物價格，難以證明他用何種方法變更保證取物價格、難以認定他有詐欺犯意，加上沒有積極證據，已因罪嫌不足予他不起訴處分。